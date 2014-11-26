В Харькове открыли уголовное дело по факту угрозы убийством журналисту

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, уголовное производство по признакам ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины зарегистрировано 22 ноября.

Сама Галаур корреспонденту УНИАН сообщила, что инцидент произошел 22 ноября утром, в доме по ее месту жительства.

«Возле лифта нашего дома, на этаже, где живет наша семья, неизвестные схватили меня со спины и, вытолкав на балкон, «предупредили», чтобы я «не лезла не в свои дела потому что закончу жизнь самоубийством» и красноречиво наклонили голову через перила балкона 13 этажа», - отметила журналистка.

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Галаур высказала убеждение, что этот инцидент связан с ведением журналистского расследования относительно разворовывания государственных средств на одном из харьковских казенных предприятий и связанным с этим «сфабрикованным прокуратурой уголовным делом» в отношении работников милиции, которые занимались уголовным производством по факту присвоения денежных средств на этом предприятии.

Журналистка также сообщила, что после инцидента и открытия уголовного производства ее продолжают запугивать.

В свою очередь в областном управлении милиции отметили, что «приняты все необходимые меры по обеспечению надлежащей безопасности журналиста». Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные меры, которые находятся на личном контроле начальника харьковской милиции.

Ранее УНИАН сообщал, что задержана часть заказчиков и исполнителей убийства журналиста Веремия.