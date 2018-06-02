Украинка вошла в список лучших фотографов пищи в мире (видео)

Фуд-фотографа Юлию Горб из Днепра признали одной из лучших в своем деле.

На международном конкурсе в Лондоне домохозяйка Юлия Горб с Днепра заняла второе место со своей фотографией съедобных растений. И уже получает заказы из США, Европы и Австралии.

Как обычное увлечение принесло мировую славу, фотограф рассказала ТСН. Фотограф рассказывает, что чем больше эмоций вызивает фото, тем лучше. Эксперты говорят, что ее фотографии возбуждают аппетит.

Она рассказывает, что все началось от скуки, а потом перерасло в хобби. Юлия знает, как зелень сделать так, что бы на фотографии она "играла".