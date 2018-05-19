В Днепре на взятке в $4 тысячи попался руководитель районного отделения полиции

Задержанный вымогал у местного жителя деньги, обещая не привлекать к уголовной ответственности за подделку идентификационных номеров автомобиля.

В Днепре на взятке в $4 тыс. задержан временно исполняющий обязанности начальника одного из районных отделений полиции.

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Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, задержанный вымогал у местного жителя деньги, обещая не привлекать к уголовной ответственности за подделку идентификационных номеров транспортного средства и вернуть автомобиль.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки") продолжается досудебное расследование.