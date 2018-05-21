В Польше участились случаи избиения украинцев из-за их национальности - журналисты

В последнее время в Польше, где живет и работает минимум миллион украинцев, участились случаи нападения на них.

Украинский язык может стать причиной нетерпимости в отношении украинцев со стороны граждан Польши.

О таком сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".

В расследовании телевизионных журналистов, посвященному украинским заробитчанам в разных странах мира, в частности свою историю рассказал украинец Игорь. Он стал жертвой избиения в Польше. По словам мужчины, причиной его избиения стал его украинский язык.

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"Поехал в Польшу на строительство. Вечером возвращался я с пакетами из супермаркета и как раз разговаривал с женой. Ребята, стоявшие возле супермаркета, услышали украинский язык, начали кричать. Ну, знаете, такие их слова "курва", "пся крев" вслед", - вспоминает работник.

Украинец говорит: пытался избежать конфликта и не отреагировал на оскорбления в свой адрес. Однако поляков это не остановило.

"Я обернулся, посмотрел на них. Их было где-то четверо. Но ничего не сказал, только ускорил ход. Они пошли за мной. Где-то через секунд десять, я только услышал, как меня в спину толкнули. Пакеты разлетелись, и начали, как говорится, танцевать на голове", - рассказывает Игорь.

Журналисты отмечают: в последнее время в Польше, где живет и работает минимум миллион украинцев, участились случаи нападения на наших соотечественников из-за их национальности или гражданства.