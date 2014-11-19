Аваков попросит Порошенко демобилизовать солдат-срочников внутренних войск

01:50, 19 ноября 2014
Общество
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратится к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой подписать приказ о демобилизации солдат срочной службы, призванных во внутренние войска полтора года назад.

УНИАН

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Такое решение чиновник принял по итогам разбирательства в деле с жестоким разгоном митингующих под Администрацией Президента 14 ноября.

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"В спецназе должны служить только контрактники – срочников там быть не должно", – отметил глава МВД.

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