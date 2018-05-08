Руководителей одесского лагеря «Виктория», где погибли дети, подозревают в присвоении 120 тысяч гривень

Чиновники начисляли и обналичивали зарплату сотрудников, которые фактически не работали в лагере.

В Одессе сегодня прокуратура сообщила директору лагеря «Виктория» Петросу Саркисяну и его заместителю о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, чиновников подозревают в завладении чужим имуществом, злоупотребляя служебным положением, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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«Во время следствия установлено, что двое чиновников внешкольного детского учреждения с января по август 2017 года путем внесения недостоверных сведений в табели учета рабочего времени и отработанных часов шестью сотрудниками завладели средствами из местного бюджета», - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что фактически указанные сотрудники к исполнению обязанностей не приступали, а лишь «числились на бумаге». Средства, начисленные сотрудникам, снимались с банкомата, расположенного в Киевском районе города.

«По заключению экономической экспертизы, размер ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц коммунального предприятия, составляет более 120 тыс. грн», - уточнили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Его осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел пожар, что привело к гибели трех девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил воспитателя на свободу под поручительство народных депутатов.

24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой 27 апреля завершено. Материалы переданы в суд.

Саркисян находится в СИЗО. 3 мая суд продлил ему содержание в СИЗО на 2 месяца. Сторона защиты, ссылаясь на нормы международного права, заявила ходатайство об устранении нарушений прав человека. В частности, защитники просили суд разрешить обвиняемому находиться рядом с ними (за пределами стеклянной кабины) во время судебных заседаний.

4 мая защита потерпевших заявила отвод судье.