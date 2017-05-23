Выдворение из Украины политтехнолога "Интера": в МВД рассказали детали (документ)

Госпогранслужба сообщила о выдворении из Украины Игоря Шувалова, российского пропагандиста, заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы" (НИС), которая производит для телеканала "Интер" информационно-аналитические программы, в аэропорту "Борисполь", откуда он вылетал в Россию через Беларусь.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает "Детектор медиа".

"Сотрудники Государственной пограничной службы Украины сообщили этого гражданина России, когда он в аэропорту "Борисполь" готовился к вылету в Россию через Минск, о том, что одним из государственных органов власти принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на пять лет. Поставили в его российский паспорт такую отметку и сказали: До свидания! Не приезжайте больше!" - сказал Шевченко.

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Он напомнил, что первое решение о выдворении Игоря Шувалова было принято в конце марта 2014 года.

"С четкой мотивацией за антигосударственную деятельность. Но тогда это решение не было выполнено. Возможно, мы можем это коррелировать с информационной политикой канала "Интер", где он был членом наблюдательного совета и непосредственно руководил информационным вещанием. Возможно, он нужен был там, и хозяева этого пророссийского медиа находили какие-то аргументы перед теми, кто должен заниматься национальной безопасностью и суверенитетом", - отметил директор департамента коммуникации МВД.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что 22 мая украинские пограничники выдворили за пределы страны российского пропагандиста, фактического руководителя информационной службы телеканала "Интер" Игоря Шувалова. Ему запрещен въезд сроком на 5 лет.

Впервые Шувалова выдворили из Украины 28 марта 2014 года. Но под встречным давлением совладельцев телеканала "Интер" на тогдашнего главу СБУ это решение было отменено.