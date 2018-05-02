Причиной смерти 61-летнего журналиста из Львова стал инсульт.

2 мая скончался известный львовский журналист, один из основателей самиздатовской газеты "Поступ", а позже первый главный редактор ежедневного "Поступу" Андрей Квятковский.

Об этом 2 мая сообщило онлайн-издание Zbruč, где Андрей Квятковский работал редактором со дня его основания, передает Zaxid.net.

Как отмечается, причиной смерти 61-летнего журналиста стал инсульт.

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Андрей Квятковский родился во Львове 23 февраля 1957 года. Один из основателей «Общества Льва», инициатор и организатор первых акций по восстановлению заброшенных могил Лычаковского кладбища, написал о нем книжку. С 1989 года был активным участником общественной экологически-культурологической инициативы по сохранению экологии Днестра. Один из основателей Уновской группы, созданной в 2007 году инициативы по созданию долгосрочной стратегии для Львова.

Работал в самвиздатовском «Поступе», позже одним из редакторов «Post-Поступа», в 1997 возглавил ежедневную газету «Поступ». Много времени работал редактором на кииських телеканалах СТБ, 1+1, 5 канал и ICTV. С 2013 года работал редактором онлайн-издания Zbruč.eu.

Как сообщал УНИАН, 12 марта вечером умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко.