В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании Днепропетровской области

Два года назад украинский парламент переименовал город Днепропетровск в Днепр.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№ 8329). Читайте такжеРаде предлагают вернуть Переяслав-Хмельницкому историческое название Текста законопроекта на сайте парламента пока нет. Авторами проекта являются несколько десятков народных депутатов от разных фракций. Как сообщал УНИАН, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в Днепр. Соответствующее постановление № 3864 поддержали 247 народных депутатов из 344 зарегистрированных в сессионном зале.

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