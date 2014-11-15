Украинские кибервойска заблокировали пять счетов сторонников террористов
04:53, 15 ноября 2014Общество
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Украинские кибервойска заблокировали пять счетов сторонников "ДНР" и "ЛНВ" в системе PayPal, которые указаны на разных сайтах.
snob.ru
Об этом в Facebook сообщил украинский хакер Евгений Докукин.
"Были заблокированы следующие счета в PayPal: novorossia.tribunal@gmail.com, irinochka-sweety@mail.ru, zanashdonbass@gmail.com, egor.prosvirnin@gmail.com, carver@live.ru. Мы работаем над блокированием других счетов в этой системе", - рассказал хакер, который работает вместе с помощниками.
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