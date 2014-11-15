Украинские кибервойска заблокировали пять счетов сторонников террористов

Об этом в Facebook сообщил украинский хакер Евгений Докукин.

"Были заблокированы следующие счета в PayPal: novorossia.tribunal@gmail.com, irinochka-sweety@mail.ru, zanashdonbass@gmail.com, egor.prosvirnin@gmail.com, carver@live.ru. Мы работаем над блокированием других счетов в этой системе", - рассказал хакер, который работает вместе с помощниками.

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