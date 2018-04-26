"Вузы" исчезнут: в Украине отменили термин "высшее учебное заведение"

11:41, 26 апреля 2018
Общество
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Термин "вуз" исчезнет / фото УНИАН

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Отныне такие учреждения будут называться "заведения высшего образования". Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 25 апреля.

"Так, изменены неактуальные термины, например, термин "высшее учебное заведение" заменен термином "заведение высшего образования", что соответствует Закону "Об образовании", - говорится в тексте постановления.

Как сообщал УНИАН, ранее Минобразования добавило в обновленную программу по литературе тексты песен рок-звезд.

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Теги: #вуз#Минобразования