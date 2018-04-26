"Вузы" исчезнут: в Украине отменили термин "высшее учебное заведение"

Отныне соответствующие учреждения будут называться "заведение высшего образования".

Кабмин изменил термин "высшие учебные заведения" ("вузы"), признав его неактуальным, учитывая новый закон об образовании.

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Отныне такие учреждения будут называться "заведения высшего образования". Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 25 апреля.

"Так, изменены неактуальные термины, например, термин "высшее учебное заведение" заменен термином "заведение высшего образования", что соответствует Закону "Об образовании", - говорится в тексте постановления.

Как сообщал УНИАН, ранее Минобразования добавило в обновленную программу по литературе тексты песен рок-звезд.