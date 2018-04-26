"Вузы" исчезнут: в Украине отменили термин "высшее учебное заведение"
11:41, 26 апреля 2018Общество
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Отныне соответствующие учреждения будут называться "заведение высшего образования".
Термин "вуз" исчезнет / фото УНИАН
Кабмин изменил термин "высшие учебные заведения" ("вузы"), признав его неактуальным, учитывая новый закон об образовании.
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Отныне такие учреждения будут называться "заведения высшего образования". Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 25 апреля.
"Так, изменены неактуальные термины, например, термин "высшее учебное заведение" заменен термином "заведение высшего образования", что соответствует Закону "Об образовании", - говорится в тексте постановления.
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