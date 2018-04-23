Нашли самодельный пистолет и наркотики: в Крыму задержали украинца
12:11, 23 апреля 2018Общество
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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего гражданина Украины.
Иллюстрация / REUTERS
Российские пограничники задержали в оккупированном Россией Крыму 41-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в хранении оружия и наркотиков.
Об этом сообщает "РИА Новости". Сообщается, что в ходе обыска его дома были якобы найдены шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки.
"В результате исследования выяснилось, что представленное на экспертизу оружие является огнестрельным, а кристаллическое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона", — сказано с ообщении.
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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.
Ранее сообщалось, что в Польше задержали украинского хакера, которому грозит 30 лет заключения в США.
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