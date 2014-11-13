Почти 1 миллион людей были перемещены в результате боевых действий на Донбассе - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

”Практически миллион человек перемещены в результате конфликта как в Украине, так и соседних странах”, - сказал он.

По его словам, гуманитарные организации расширяют свое присутствие в ответ на растущие потребности.

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Кроме того, он сообщил, что ООН также организует всеобъемлющую программу по оценке и необходимости восстановления инфраструктуры в районах, попавших в зону конфликта на востоке Украины.