Почти 1 миллион людей были перемещены в результате боевых действий на Донбассе - ООН
07:23, 13 ноября 2014Общество
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Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Йенс Андреас Тойберн-Франдзен (Jens Anders Toyberg-Frandzen) заявляет, что количество внутренних перемещенных лиц выросло почти до 1 миллиона человек в результате боевых действий на востоке Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
”Практически миллион человек перемещены в результате конфликта как в Украине, так и соседних странах”, - сказал он.
По его словам, гуманитарные организации расширяют свое присутствие в ответ на растущие потребности.
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Кроме того, он сообщил, что ООН также организует всеобъемлющую программу по оценке и необходимости восстановления инфраструктуры в районах, попавших в зону конфликта на востоке Украины.
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