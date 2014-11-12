Эксперт: Россия мешает Украине получить безвизовый режим

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции руководитель общественной организации “Европа без барьеров» Ирина Сушко.

“На сегодня мы можем говорить об определенном прогрессе (в продвижении к безвизовому режиму с ЕС - УНИАН) и, вместе с тем, не можем не выразить беспокойство тем, что агрессия России в отношении Украины привносит новый контекст в визовую либерализацию и есть новые вызовы безопасности, которые могут изменить политическую готовность членов ЕС к вынесению положительного решения для отмены виз”, - сказала она.

По ее словам, ЕС на сегодня хочет видеть конкретные шаги властей по решению этих новых вызовов. Речь идет, прежде всего, об управлении границами, решении проблем внутренне перемещенных лиц, безопасности документов.

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“Можно искать определенные инструменты для борьбы с этими новыми вызовами в других сферах, однако именно визовая либерализация может быть действительно действенным методом и эффективным инструментом, который может способствовать решению этих проблем”, - добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в сентябре с. г. Европейский Союз подтвердил готовность ввести безвизовый режим поездок граждан Украины после выполнения требований Плана действий по либерализации визового режима.

В МИД высказывали предположение, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Риге в мае 2015 года.