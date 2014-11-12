Эксперты рассказали, чем стоит запастись из-за курса доллара (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Например, цены на импортные медикаменты с начала года выросли на 60-100%. Соответственно, отечественные - всего на 10-15%, рассказали фармацевты.

Также значительно подорожали импортные продукты, например, маслины, кофе, чай, зато на ценах отечественных овощей и фруктов курс долларане слишком сказался.

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В то же время курс доллара не отразился в сфере обслуживания. В одной из столичных парикмахерских рассказали, что цены сдерживают из-за большой конкуренции. Однако если арендная плата будет расти, владельцы малого бизнеса будут вынуждены поднимать цены.

Александр Охрименко, президет украинского аналитического центра, считает, что не стоит паниковать и скупать доллары, ведь точно предсказать курс сегодня невозможно - он может я подняться до целых 20, так и опуститься до 12.

По его мнению, могут расти цены прежде всего на импортные товары. Прежде всего, на топливо, автомобили, бытовую и медиа технику, а также одежду.

Охрименко считает, что цены на отечественные лекарства и продукты питания существенно не вырастут.