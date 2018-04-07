В Пасхальную ночь в Одессе будет работать общественный транспорт

С 22.30 субботы до 6.00 воскресенья будет организована перевозка людей к местам проведения богослужения по временным схемам движения городских автобусных маршрутов.

В Одессе в Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля будет работать общественный транспорт.

Читайте такжеПасха 2018: что должно быть в праздничной корзине для освящения (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского горсовета со ссылкой на информацию профильного департамента.

Отмечается, что в связи с проведением религиозного праздника Святого Христова Воскресения - Пасхи, с 22.30 субботы до 6.00 воскресенья будет организована перевозка людей к местам проведения богослужения по временным схемам движения городских автобусных маршрутов.

В частности,десятки автобусов будут курсировать до наиболее удаленных храмов - Святого мученика Виктора и Великомученицы Ирины и к Свято-Иверскому мужскому монастырю. Маршруты организованы по разным улицам.

Также будет организована работа 13-ти трамвайных маршрутов, на которые выйдут 16 вагонов, и 8-ми троллейбусных, которые будут обслуживать 11 машин.

Как сообщал УНИАН, в Одессе пасхальные богослужения пройдут в 63 храмах города.