В Украине в этом году в ДТП погибли более 3,6 тысяч человек

В Украине за 10 месяцев этого года произошло почти 22 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 тыс. 607 человек погибли, 27 тыс. 343 получили телесные повреждения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

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По данным правоохранителей, на сегодняшний день в среднем за сутки на автодорогах Украины в ДТП погибают 12 человек и травмируются около 90 участников дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, с 10 по 17 ноября пройдет Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. В это время в Украине состоятся научные и практические конференции, круглые столы, посвященные безопасности на дорогах, различные флешмобы и акции. Также Госавтоинспекция инициирует проведение профилактических мероприятий «Пешеход», «Пьяный за рулем преступник», «Безопасная скорость» и благотворительной акции «Сдай кровь – спаси жизнь».