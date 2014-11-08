В Одесской области в 2012-2013 годах чиновники разворовали топлива на четверть миллиона гривен

Прокуратура расследует факты хищения топлива на 250 тыс. грн в ряде воинских частей Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона, «на протяжении 2012-2013 годов должностные лица трех частей путем подделки документов совершили хищение горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 250 тыс. грн». Читайте такжеВ ГПУ люстрировали уже 130 сотрудников, готовятся уволить еще 450 Военный прокурор Одесского гарнизона начал уголовное производство по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 410 (хищение, присвоение военного имущества) Уголовного кодекса Украины.

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