Во Львове семьи героев Небесной сотни испекли паски воинам на фронт (видео)

Планируется испечь более сотни пасок. Часть из них поедет бойцам в Авдеевку, а другие паски положат к мемориалу Героев Небесной сотни.

Во Львове семьи героев Небесной сотни пекли паски воинам на фронт. Об этом говорится в сюжете ТСН. Паски пекут по простому, но как говорится, старинному рецепту. Тесто вымешали в старинной деревянной посуде. Месить его помогали певцы из "Пиккардийской терции". Читайте такжеВолонтеры из Ривного испекли около тысячи пасок воинам в зону АТО (фото, видео) Планируется испечь более сотни пасок. Часть из них поедет бойцам в Авдеевку, а другие паски положат к мемориалу Героев Небесной сотни. Ранее сообщалось, что пасхальная корзина подорожала в полтора раза.

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