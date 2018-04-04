Во Львове семьи героев Небесной сотни испекли паски воинам на фронт (видео)
12:16, 04 апреля 2018Общество
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Планируется испечь более сотни пасок. Часть из них поедет бойцам в Авдеевку, а другие паски положат к мемориалу Героев Небесной сотни.
У Львові родини героїв Небесної сотні пекли паски воїнам на фронт
Во Львове семьи героев Небесной сотни пекли паски воинам на фронт.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Паски пекут по простому, но как говорится, старинному рецепту. Тесто вымешали в старинной деревянной посуде. Месить его помогали певцы из "Пиккардийской терции".
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Планируется испечь более сотни пасок. Часть из них поедет бойцам в Авдеевку, а другие паски положат к мемориалу Героев Небесной сотни.
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