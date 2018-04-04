«Или найди дорогу, или проложи ее сам»: как украинские дороги «тают» вместе со снегом (видео)

Пришло тепло, тает снег, а вместе с ним сходит и асфальт.

В разных регионах Украины о себе дают знать аварийные дороги.

Например, на трассе «Сумы – Прилуки – Киев» образовался ров глубиной 1,5 метра. В Одессе в 4-метровую ловушку едва не провалился автомобиль. А в Харькове автомобиль все-таки попал в огромную яму.

Иногда в том, что водители попадают на дороге в яму, обвиняют их самих. Так случилось и с мужчиной в Николаеве, которого обвинили в том, что он не объехал яму по «встречке», а вскочил в нее, в результате чего транспорт перевернулся. А в Ровно патрульные лишили водителя прав, потому что тот въехал в выбоину и повредил себе колесо.

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Здесь пригодился латинская поговорка: «Или найди дорогу, или проложи ее сам».

В Украине же это звучит не как народная мудрость, а как суровая реальность.

Напомним, Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что намерен инициировать выделение дополнительно 5 миллиардов гривен на ремонт дорог. Ранее сообщалось, что Владимир Гройсман лично ознакомился с состоянием выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах. После этого он заявил, что Кабмин будет требовать уголовной ответственности за некачественный ремонт дорог.