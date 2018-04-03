Кто из украинских губернаторов выполнил свои обещания по ремонту дорог - инфографика

Журналисты проверили как губернаторы выполняли свои обещания по исправлению ситуации на дорогах в своих областях.

Портал «Слово і діло» проанализировал выполнение обещаний губернаторов по ремонту дорог.

Журналисты обратили внимание на ситуацию в Кировоградской и Одесской областях, откуда в предыдущие годы поступало много жалоб о состоянии дорог. "Глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко обещал отремонтировать дороги общего пользования еще будучи кандидатом в народные депутаты в 2012 году. В службе автомобильных дорог в Кировоградской области сообщили, что в течение 2012-2014 годов за счет областного бюджета были предусмотрены средства на текущий ремонт дорог общего пользования в сумме 3 млн 205 тыс. грн. Даже если эти деньги были правильно освоены, с тех пор о ремонте дорог в области ничего не слышно", - говорится в исследовании.

В свою очередь, глава Одесской области Максим Степанов, как и обещал, в мае 2017 года вместе с президентом Порошенко открыл отремонтированную дорогу Т-16-28 Спасское-Вилково. Дорога была построена в рекордные сроки – за три месяца. Что касается многострадальной трассы Одесса-Рени, в 2017 году было построено 139 километров этой автодороги, а в 2018 году планируется отремонтировать еще 94 километра.

Кроме Степанова, в тройку лидеров по количеству выполненных обещаний вошли глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко и глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко.

Юрий Ткаченко в Черкасской области отремонтировал дорогу в направлении Холодного Яра и объездную дорогу возле Шполы. А черкасский губернатор Муляренко выполнил свои обещания относительно Костопольской и Здолбуновской объездных дорог, которые в 2017 году были приведены в порядок.

Большими планами насчет ремонта дорог делился и глава Львовской ОГА Олег Синютка, однако, хотя он и смог завершить три проекта, три других не были воплощены в жизнь.

По одному "дорожному" обещанию выполнили губернатор Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Херсонской областей. А вот обещания Винницкого, Хмельницкого, и Запорожского губернаторов находятся в процессе выполнения.