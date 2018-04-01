В центре Львова установили главную писанку (фото)
17:58, 01 апреля 2018Общество
1832 0
6-метровая писанка уже стала традицией Пасхальной ярмарки, однако каждый год выглядит по-новому.
В центре Львова установили главную писанку города / фото Вслух
В центре Львова, на площади перед Оперным театром установили главную Пасхальную писанку города.
Об этом сообщает «Вголос».
6-метровая писанка уже стала традицией Пасхальной ярмарки, однако каждый год выглядит по-новому.
Читайте такжеВо Львове проходит ежегодный фестиваль писанок (фоторепортаж)
В этом году ее украсили диагональными линиями в цветах радуги. Вокруг писанки обустроили зооуголок с птенцами, которые должны стать интересным фотосектором и развлечением для маленьких посетителей ярмарки.
Сфотографироваться с пасхальным символом спешат как львовяне, так и гости города – даже несмотря на дождь.
К слову, сама Пасхальная ярмарка заработает 5 апреля.
6-метровая писанка уже стала традицией Пасхальной ярмарки / фото Вслух
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пасха 2018