В центре Львова установили главную писанку (фото)

6-метровая писанка уже стала традицией Пасхальной ярмарки, однако каждый год выглядит по-новому.

В центре Львова, на площади перед Оперным театром установили главную Пасхальную писанку города.

Об этом сообщает «Вголос».

6-метровая писанка уже стала традицией Пасхальной ярмарки, однако каждый год выглядит по-новому.

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В этом году ее украсили диагональными линиями в цветах радуги. Вокруг писанки обустроили зооуголок с птенцами, которые должны стать интересным фотосектором и развлечением для маленьких посетителей ярмарки.

Сфотографироваться с пасхальным символом спешат как львовяне, так и гости города – даже несмотря на дождь.

К слову, сама Пасхальная ярмарка заработает 5 апреля.