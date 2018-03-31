В Одессе открыли мемориальную доску погибшему в АТО бойцу Попику

Боец погиб в 2015 году во время выполнения боевого задания.

В Одессе открыли мемориальную доску погибшему в АТО 31-летнему бойцу Сергею Попику, работавшему на государственном предприятии «Одесская железная дорога».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в торжественной церемонии, состоявшейся в пятницу, 30 марта, приняли участие начальник Одесской дирекции железнодорожных перевозок Рустам Рустамов, представитель Дорожного комитета профсоюзов Иван Юхимчук, коллеги, друзья, родственники героя.

Присутствующие почтили память бойца минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске.

Свой трудовой путь на железнодорожном транспорте Попик начал в 2006 году монтером пути. В дальнейшем работал на различных должностях в путевом хозяйстве. В августе 2014 года был призван на военную службу по мобилизации. 8 января 2015 года погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Березовое Марьинского района Донецкой области.

В пресс-службе отметили, что с начала проведения антитеррористической операции погибли 11 одесских железнодорожников.