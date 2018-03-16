Актер Жан Рено с цветами наведался к Порошенко (видео)

11:20, 16 марта 2018
Общество
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Петр Порошенко лично встретился с "Леоном Киллером" Жаном Рено / Facebook, Петр Порошенко

Как сообщает «ТСН», актер вышел из машины в сопровождении охранников и направился к так называемому «дому с химерами» - резиденции напротив администрации, где президент обычно встречает уважаемых гостей. В руках одного из охранников были два огромных букета.

У Порошенко Рено пробыл около часа, с журналистами общаться не стал, а впоследствии президент выложил фото встречи в соцсети.

Президент в своей публикации назвал Рено одним из своих самых любимых французских актеров.

Актер Жан Рено, который стал звездой благодаря роли в фильме «Леон Киллер» Люка Бессона, уже месяц работает в Украине – снимается в украинско-французском триллере «Последний шаг». Первые эпизоды сняли в Карпатах, на озере Синевир. Сейчас съемки проходят в Киеве.

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Теги: #Петро Порошенко#Жан Рено