Актер Жан Рено с цветами наведался к Порошенко (видео)

У президента Украины Рено пробыл около часа, а позже Порошенко опубликовал фото встречи с актером в соцсетях.

Французский актер Жан Рено прибыл к Администрации президента Украины и провел встречу с президентом Петром Порошенко.

Как сообщает «ТСН», актер вышел из машины в сопровождении охранников и направился к так называемому «дому с химерами» - резиденции напротив администрации, где президент обычно встречает уважаемых гостей. В руках одного из охранников были два огромных букета.

У Порошенко Рено пробыл около часа, с журналистами общаться не стал, а впоследствии президент выложил фото встречи в соцсети.

Президент в своей публикации назвал Рено одним из своих самых любимых французских актеров.

Актер Жан Рено, который стал звездой благодаря роли в фильме «Леон Киллер» Люка Бессона, уже месяц работает в Украине – снимается в украинско-французском триллере «Последний шаг». Первые эпизоды сняли в Карпатах, на озере Синевир. Сейчас съемки проходят в Киеве.