В сети появились фото автомобиля, в котором вчера подорвался украинский пограничник

Журналист Роман Бочкала выложил в сеть фотографии с места гибели 34-летнего украинского пограничника, подорвавшегося на служебном автомобиле возле границы с Россией.

"Руслану было 34, пограничник, мобилизован из Харькова. Ехал на УАЗике по полю вдоль буферной зоны, неподалеку от Счастья", - отметил он на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, на дороге был заложен фугас. Поскольку сработала противотанковая мина ТМ-62, шансов выжить у пограничника не было.

"У Руслана осталась семья, а от самого Руслана почти ничего не осталось. На месте трагедии закурили даже те, кто никогда не курил", - добавил Бочкала.

Напомним, 31 октября в Луганской области пограничник заставы "Беловодск" подорвался на служебном автомобиле возле границы с Россией.