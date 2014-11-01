Украинский пограничник погиб в результате взрыва возле российской границы

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, вчера в Беловодский районный отдел милиции поступило сообщение о том, что возле с. Нижняя Бараныкивка (Беловодский район) произошел взрыв. В результате взрыва погиб сотрудник пограничной службы.

Читайте такжеНа Луганщине легковушка подорвалась на фугасе: погибла женщина-водитель, ранен пограничникВыездом на место происшествия установлено, что 34-летний сотрудник пограничной заставы «Беловодск», двигаясь на служебном автомобиле «УАЗ» по полевой дороге, на расстоянии примерно 30 м от границы с РФ, подорвался на неустановленном взрывном устройстве. От полученных телесных повреждений он погиб на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.