В Донецкой области двое мирных жителей погибли, подорвавшись на мине

Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области.

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Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в милицию поступило сообщение о том, что в морг Светлодарска доставлены останки тел двух жителей поселка городского типа Ольховатки (Енакиево). Установлено, что двое мужчин, 1959 года рождения и 1987 года рождения, которые направлялись на мотоцикле в село Полевое Шахтерского района за продуктами, подорвались на мине.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство двух и более лиц").