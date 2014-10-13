В Донецкой области двое мирных жителей погибли, подорвавшись на мине
16:50, 13 октября 2014Общество
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В Шахтерском районе Донецкой области двое мирных жителей погибли, подорвавшись на мине.
REUTERS
Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области.
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Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в милицию поступило сообщение о том, что в морг Светлодарска доставлены останки тел двух жителей поселка городского типа Ольховатки (Енакиево). Установлено, что двое мужчин, 1959 года рождения и 1987 года рождения, которые направлялись на мотоцикле в село Полевое Шахтерского района за продуктами, подорвались на мине.
В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство двух и более лиц").
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