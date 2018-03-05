В Днепре гололедица собрала аншлаг в травмпунктах (видео)
17:27, 05 марта 2018
552 0
Врачи говорят, что раньше за одну смену было максимум 40 человек. Сейчас их 80, и люди еще прибывают.
Резкое похолодание: гололед в Днепре стал причиной очередей в травмпунктах
В Днепре врачи зафиксировали многочисленные обращения в травмпункты из-за гололедицы.
Сообщается, что в больницах длинные очереди с травмированными горожанами, идет речь в сюжете ТСН.
"За два часа у нас уже около 25 человек, у всех – переломы", – рассказывает исполняющий заведующего травмпунктом городской больницы Владимир Куценко.
Читайте такжеВ Днепре рекордно возросло количество пострадавших из-за гололеда: в травмпункты выстраиваются очереди (видео)
Врачи говорят, что раньше за одну смену было максимум 40 человек. Сейчас их 80, и люди еще прибывают.
Циклон, засыпал Украину снегом в выходные, оставил наши границы. На данный момент осадки прекратились, понедельник обещает быть морозным и солнечным, а уже со вторника синоптики прогнозируют настоящую оттепель.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter