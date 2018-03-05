В Днепре гололедица собрала аншлаг в травмпунктах (видео)

Врачи говорят, что раньше за одну смену было максимум 40 человек. Сейчас их 80, и люди еще прибывают.

В Днепре врачи зафиксировали многочисленные обращения в травмпункты из-за гололедицы.

Сообщается, что в больницах длинные очереди с травмированными горожанами, идет речь в сюжете ТСН.

"За два часа у нас уже около 25 человек, у всех – переломы", – рассказывает исполняющий заведующего травмпунктом городской больницы Владимир Куценко.

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Врачи говорят, что раньше за одну смену было максимум 40 человек. Сейчас их 80, и люди еще прибывают.

Циклон, засыпал Украину снегом в выходные, оставил наши границы. На данный момент осадки прекратились, понедельник обещает быть морозным и солнечным, а уже со вторника синоптики прогнозируют настоящую оттепель.