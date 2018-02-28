Количество безвизовых для украинцев стран достигло рекордной отметки

За 2017 год Украина поднялась в рейтинге, показав самый заметный рост мобильности в мире. Сейчас украинцам открыт безвизовый доступ в 118 стран.

В обновленном Индексе паспортов многие государства на сегодняшний день улучшили показатели безвизового доступа в другие страны мира.

Читайте такжеБолее трети украинцев, воспользовавшихся "безвизом", пересекали границу самолетамиПаспорт гражданина Германии, который несколько лет подряд неизменно оставался самым мобильным в мире, в феврале 2018 года потеснили Сингапур и Япония, выйдя на первое место в рейтинге. У этих двух стран рекордный показатель - безвизовый доступ в 180 стран. Германия опустилась на 2-е место, хотя и улучшила свои показатели. Граждане Германии могут посещать без виз 179 стран мира (177 в начале января 2018 года). Третье место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, сообщает Henley&Partners.

За два месяца 2018 года Украина добавила к списку безвизовых стран четыре государств (Руанда, ОАЭ, Ниуэ, Теркс и Кайкос) , переместившись таким образом на 42-е место. За год Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге, показав самый заметный рост мобильности в мире. Сейчас украинцам открыт безвизовый доступ в 118 стран.

Россия также поднялась на три позиции в Индексе паспортов, и сейчас занимает 45-е место в мире с безвизовым доступом в 114 стран. С начала года Казахстан улучшил свой показатель на две страны (всего 73 стран), Грузия – на одну страну (всего 100 стран).

Мальта и Кипр, которые предлагают программы получения гражданства через инвестиции, также поднялись в рейтинге. Граждане Мальты получили безвизовый доступ в 173 страны мира (169 стран в январе), Кипра – в 163 страны (159 стран в январе). Карибские страны с инвестиционными программами показали улучшение результатов, добавив к списку безвизовых стран от двух до пяти государств.