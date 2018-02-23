"За базар надо отвечать": Москаль обозвал Супрун "еб**той", а теперь ждет от нее извинений

Глава Закарпатской ОГА заявил, что принесет извенения Супрун только после того, как получит "искренние" извинения от нее.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль нецензурно высказался в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, назвав ее "еб**той", однако извиняться за свои слова одиозный политик не спешит. Более того, он хочет, чтобы первой принесла свои извинения именно она.

Соответсвующее заявление Москаль опубликовал на своем официальном сайте.

"Обнародованная госпожой Супрун информация о «контрабандной вакцине, которую врачи не хотят использовать», является негативной и недостоверной. Она затрагивает не только меня лично, но и всю Закарпатскую область... Как говорили бывшие донецкие, «базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать». Поэтому первой должна попросить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если же госпожа Супрун промолчит, буду молчать и я", - заявил Москаль.

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При этом он отметил, что его высказывания "соответствуют действующему украинскому законодательству" и не нарушают ничьих прав.

Напомним, ранее председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля возмутило заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом. "Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости... Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: "Есть проблемы на Закарпатье, потому что и местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получили 8000 доз от Венгрии, но не растаможили их и завезли контрабандой". Хотя сейчас мы выставляем таможни – все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь за это слово", - резко отреагировал Москаль.

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от глава Закарпатской ОГА принести Ульяне Супрун извинения.