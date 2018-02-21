На Берлинале презентовали украинскую драму "Когда падают деревья" (видео)
На кинофестивале Берлинале-2018 презентовали украинскую драму "Когда падают деревья".
Об этом говорится в сюжете ТСН. Сегодня ночью в секции "Панорама" впервые показали художественный фильм "Когда падают деревья". Это первый игровой фильм режиссера Марыси Никитюк, профинансирован частично Госкино, а также фондами в Польше и Македонии.
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"В украинской провинции разворачивается история пятилетней бунтарки Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного, молодого бандита Шрама", – говорится в описании фильма.
Главную роль там сыграла 4-летняя актриса, а взрослые герои ленты поражали откровенными интимными сценами.
Ранее сообщалось, что на премии BAFTA назвали лучший фильм года.