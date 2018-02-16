В Днепре артисты оперного театра устроили концерт для тяжелобольных детей (видео)

Концерт для тяжелобольных детей в Днепре устроили артисты оперного театра и дома органной музыки.

В Днепре артисты оперного театра устроили концерт для тяжелобольных детей. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеПод звездами среди бела дня: в Днепре можно жениться в планетарии (видео) Классические вальсы и современные хиты - в детской больнице. Концерт для тяжелобольных детей в Днепре устроили артисты оперного театра и дома органной музыки. В отделении детской хирургии, куда приехали музыки, половина детей онкобольные. Под флейту, скрипку и аккордеон малые пели и даже танцевали.

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