В Днепре артисты оперного театра устроили концерт для тяжелобольных детей (видео)
10:49, 16 февраля 2018Общество
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Концерт для тяжелобольных детей в Днепре устроили артисты оперного театра и дома органной музыки.
В Днепре артисты оперного театра устроили концерт для тяжелобольных детей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Классические вальсы и современные хиты - в детской больнице. Концерт для тяжелобольных детей в Днепре устроили артисты оперного театра и дома органной музыки.
В отделении детской хирургии, куда приехали музыки, половина детей онкобольные. Под флейту, скрипку и аккордеон малые пели и даже танцевали.
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