На Житомирщине на взятке задержали руководителя аппарата суда

Правоохранители задержали чиновника в центре города, неподалеку от собора, во время получения им 9 тыс грн.

На Житомирщине на взятке поймали руководителя аппарата суда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Прокуратура Житомирской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды руководителем аппарата одного из судов области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины", - сказано в сообщении.

В четверг, 15 февраля 2018 года, во время проведения следственных действий, прокуратурой области совместно с Управлением защиты экономики в области и Главным управлением Нацполиции в области в одном из городов области разоблачили руководителя аппарата суда во время получения им неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали чиновника в центре города, неподалеку от собора, во время получения им 9 тыс грн.

Такую сумму руководитель аппарата суда требовал и получил от местного жителя, пообещав ему посодействовать назначения наказания, непов'язаного с лишением свободы за совершение уголовного правонарушения.

Неправомерную выгоду изъято.

Сейчас проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Досудебное расследование проводит полиция области.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.