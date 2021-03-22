Археологи раскопали шесть прямоугольных жертвенных ям площадью от 3,5 до 19 квадратных метров.

В Китайской провинции Сычуань археологи нашли уникальную золотую маску, которой 3 тысячи лет.

Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает СNN со ссылкой на Управление национального культурного наследия Китая.

Археологи раскопали шесть прямоугольных жертвенных ям площадью от 3,5 до 19 квадратных метров, обнаруженные в 2019 - 2020 годах. С четырех из них выкопаны предметы бытового назначения.

Читайте такжеВ Китае во время строительства аэропорта обнаружили более 3500 древних гробниц (фото)

Также были найдены древний массивный кубок, бронзовые изделия, деревянный ящик с артефактами из слоновой кости, золотые украшения в виде птиц, золотая фольга, расписные головы из бронзы, фрагменты резьбы по зубам, нефритовые изделия, различные инструменты и прочее были обнаружены в так называемых жертвенных ямах под торговым центром. Это специальные укрытия, куда предки китайцев приносили подаяния во имя процветания мира и благополучия. А главной находкой стала маска из 84% золота весом 280 грамм.

Археологи уверены, что найденные вещи смогут помочь в исследовании истории древнего царства Шу, которое располагалось на западе Сычуани.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко