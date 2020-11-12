Уникальную находку обнаружили сотрудники жандармерии во время обследования мест несанкционированных раскопок.

В Турции нелегальные охотники за сокровищами нашли украшенный редким барельефом 2500-летний саркофаг.

Читайте такжеУченые узнали, как выглядел человек 2 миллиона лет назад (видео)Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Уникальную находку обнаружили сотрудники жандармерии во время обследования мест несанкционированных раскопок на исторических участках неподалеку от древнего города Афродисиас.

Отмечается, что в оливковой роще была найдена траншея, которую выкопали, вероятно, так называемые охотники за сокровищами или «черные археологи». Заметив каменный предмет, жандармы сообщили о находке археологам.

Уникальный саркофаг: что о нем известно

Предварительно установлено, что возраст этих артефактов составляет около 2500 лет.

Саркофаг украшен изображением Медузы Горгоны. Подобные барельефы никогда раньше не встречались на саркофагах, найденных во время раскопок в этом древнем городе.

По мнению директора провинциального департамента по вопросам культуры и туризма Умута Тунчери, человек, похороненный в этом саркофаге, был одним из представителей высшего руководства того времени.

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Автор: УНИАН