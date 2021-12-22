Причиной смерти стали вызванные сепсисом осложнения.

В калифорнийской больнице Greenbrae в возрасте 89 лет скончался американский офтальмолог Алан Скотт, который первым разработал и использовал препарат ботокс в медицинских целях.

Об этом пишет Washington Post.

Врач умер еще 16 декабря, но сообщения о его смерти поступили только сейчас.

Причиной кончины стали вызванные сепсисом осложнения, рассказала дочь ученого Элисон Фергюсон.

Читайте такжеУмер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв СинклерКак известно, вещество ботулинический токсин было получено в период Второй мировой войны. Оно вызывало паралич мышц и широко применялось в качестве биологического оружия.

Когда образцы токсина передали Скотту, на их базе он создал ботокс.

Применение ботокса

В 2002 году в США одобрили применение ботокса в косметических целях. Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

С тех пор инъекции ботокса для разглаживания морщин сделали более 11 миллионов человек.

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