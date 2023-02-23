В Израиле ученые обнаружили следы древнейшей на Ближнем Востоке операции на черепе. Ее провели 3500 лет назад. К сожалению, операция оказалсь неуспешной, пациент скончался, сообщает Science Alert.
Как сообщается, в 2016 году археологи раскопали пару гробниц в жилой части дворца в знаменитом библейском городе Армагеддон на вершине Мегиддо. Во время раскопок обнаружили останки двух человек, похороненных вместе почти 3500 лет назад.
С того времени ученым удалось установить, что останки принадлежат братьям, один из которых скончался в раннем возрасте, а второму на момент смерти было до 30 лет.
Хотя на теле каждого из братьев имеются признаки болезни, на черепе старшего ясно видны следы процедуры, известной как трепанация.
Пока неясно, с какой целью провели эту процедуру: это был просто ритуал или осознанное намерение уменьшить нарастающее давление на мозг.
В случае с братьями, какой бы ни была цель операции, в конечном итоге она оказалась неудачной. Исследование показало, что мужчина, которому на момент смерти было где-то 20 или 30 лет, скончался вскоре после того, как его череп был вскрыт.
Справка УНИАН. Трепанация - хирургическая операция на черепе. Во время нее хирург пробуравливает кость. Как правило, операция применяется для обеспечения доступа к внутричерепным образованиям (например, опуходям),а также, в некоторых случаях, для уменьшения внутричерепного давления пациента.