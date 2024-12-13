Дикий пояснил, что финансирование украинской антарктической программы осуществляется из гуманитарной части бюджета, то есть за средства международных доноров, предназначенные исключительно для гражданских нужд.

Украинский ледокол "Ноосфера" отправился из порта Кейптаун в Антарктиду для обслуживания двух научных станций — украинской "Академик Вернадский" и польской "Арцтовский".

Ранее обеспечение польской станции осуществляли российские суда, так как у Польши нет собственного ледокола. Теперь эту роль выполняет "Ноосфера", что подтверждает укрепление позиций Украины в сфере антарктических исследований и её надёжность как международного партнёра. Об этом заявил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"После завершения миссии для польской станции "Ноосфера" планирует сотрудничать с испанской антарктической станцией и выполнять задачи для Американской антарктической программы. Среди этих задач — перевозка экипажей, грузов и учёных", — сообщает он.

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Также Дикий объяснил, что финансирование украинской антарктической программы осуществляется из гуманитарной части бюджета, то есть за счет средств международных доноров, предназначенных исключительно для гражданских нужд. Эти ресурсы не могут быть использованы для военных целей, таких как закупка дронов или военного оборудования. Таким образом, антарктическая программа никоим образом не отвлекает средства, направленные на оборону. Напротив, она является одним из самых успешных гуманитарных проектов Украины, который постоянно привлекает внимание международного сообщества.

"Украинская "Ноосфера" имеет и символическое значение. Ледокол, который удалось вывести в океан за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ, всё это время работает на благо украинской и международной науки. Это стало примером стойкости и научного потенциала Украины, которая способна конкурировать на глобальной арене даже в самые тяжёлые времена", — утверждает директор Национального антарктического научного центра.

Несмотря на попытки прокремлёвской пропаганды приуменьшить значение украинского присутствия в Антарктиде, эта деятельность имеет стратегическое значение. По словам Дикого, участие Украины в исследованиях Антарктиды обеспечивает доступ к важным научным данным, укрепляет международный имидж страны и позволяет ей оставаться среди ведущих государств, исследующих перспективный антарктический регион.