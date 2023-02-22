Ранее его изобретение приписывалось английскому придворному, жившему в XVI веке.

Археологи в Китае нашли, возможно, старейший в мире туалет со смывом. Обломки 2400-летнего туалета, а также изогнутая сливная труба были обнаружены прошлым лето среди руин древнего дворца в городе Сиань. Ученые потратили несколько месяцев на то, чтобы собрать их воедино.

По информации государственной газеты China Daily, туалет, описываемый исследователями как "предмет роскоши", находился внутри дворца, а труба шла к наружной яме.

Лю Руй, научный сотрудник Института археологии Китайской академии социальных наук, входивший в группу исследователей, участвовавших в раскопках, сказал, что туалет, скорее всего, был зарезервирован для высокопоставленных чиновников в период Сражающихся царств (475–221 гг. до н.э.) и более поздней династии Хань (206 г. до н.э.– 220 г. н.э.). Он добавил, что слуги, вероятно, наливали воду в унитаз каждый раз, когда им пользовались.

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"Унитаз со смывом является конкретным доказательством того значения, которое древние китайцы придавали санитарии", — сказал Лю.

Сейчас археологи анализируют образцы, взятые из обнаруженного туалета, в надежде выяснить, что люди ели в то время.

До того, как это открытие было сделано, изобретение первого туалета со смывом приписывалось английскому придворному Джону Харингтону, который, предположительно, установил его для королевы Елизаветы в XVI веке.

Туалетная революция в Китае

Интересно, что вопреки тому, что, как выяснилось, туалеты со смывом существовали в Китае еще 2400 лет назад, широкий доступ к ним и сегодня остается проблемой в некоторых частях страны.

Еще в начале своего пребывания в должности китайский лидер Си Цзиньпин пообещал "революционно изменить" туалеты страны, чтобы улучшить гигиену в сельской местности.

Он говорил, что "проблема туалета – это не мелочь, а важный аспект строительства цивилизованных городов и сельской местности". В 2021 году Си призывал к дальнейшему продвижению "туалетной революции" в сельских районах страны. Он отмечал, что "благодаря постоянным усилиям по распространению чистых туалетов в последние годы жилищные условия в сельской местности заметно улучшаются", и говорил о том, что "туалетная революция" – важная задача по улучшению жизни села до 2026 года.

"Власти всех уровней должны прилагать совместные усилия и выполнять свои обязанности для достижения идеальных и практических результатов", – говорил китайский лидер.

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