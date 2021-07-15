Знаменитое Майданецкое поселение может быть первым из созданных протогородов, считают в редакции журнала Science & Vie.

Один из самых известных в Украине археологических объектов - расположенное в Черкасской области Майданецкое поселение - является первым групповым поселением в истории человечества.

Об этом, как сообщила на своей странице в Facebook адвокат Инна Латышева, говорится во французском издании Science & Vie ("Наука и жизнь").

В частности, такая информация опубликована в номере за август 2021 года.

Майданецкое поселение - что это?

Майданецкое поселение находится на окраине села Майданецкое Тальновского района Черкасской области.

Оно относится к трипольской культуре - по мнению ученых, этот протогород существовал в 3800-3600 годах до н. э. (то есть, в течение 150-200 лет). Раскопки на этом месте начались в 70-ых годах прошлого века и после длительного перерыва возобновлялись в 2011 и 2013 годах.

По примерным подсчетам, оно содержит порядка 2900 строений различного размера и предназначения.

На данный момент на территории поселения исследованы два кургана бронзового века, обнаружено захоронение ямной культуры. Сохранились насыпи пяти других курганов.

Science & Vie - о чем пишут в журнале?

Science & Vie - французский научно-популярный ежемесячник, который издается с 1913 года. Львиная доля статей посвящены достижениям научного и технического прогресса, а также любительской радиоэлектронике, астрономии и критике псевдонауки, гомеопатии и парапсихологии.

Напомним, что совсем недавно в Днепропетровской области наконец выяснили, для кого более 5 тысяч лет назад насыпали уникальный курган с огромным гранитным кругом.

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Автор: Станислав Кожемякин