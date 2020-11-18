Отныне родители смогут запретить ребенку искать видеоролики, пользователей, хэштеги или музыку.

Социальная сеть коротких видео TikTok расширила функции родительского контроля, которые призваны обезопасить детей от нежелательного контента.

Читайте такжеСозданное украинцами приложение стало самым популярным в американском AppStoreОб этом говорится в пресс-релизе компании.

«Наша цель – найти баланс между безопасностью и автономией для подростков, поскольку мы работаем над созданием безопасного и благоприятного места для самовыражения», – говорится в сообщении.

В соцсети напомнили, что ранее обновили инструмент Family Pairing, который позволяет родителям связать свою учетную запись с учетной записью своего ребенка. Теперь же его расширили, добавив ряд дополнительных функций.

Обновления позволят родителям:

запретить ребенку искать видеоролики, пользователей, хэштеги или музыку;

решить, кто может комментировать видео ребенка (все пользователи или только подписчики);

определить, кто может видеть аккаунт;

ограничить другим пользователям возможность видеть видео, которые понравились ребенку.

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Автор: Катерина Шварц