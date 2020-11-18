Что в TikTok можно запретить ребенку / фото germania.one

Социальная сеть коротких видео TikTok расширила функции родительского контроля, которые призваны обезопасить детей от нежелательного контента.

Читайте такжеСозданное украинцами приложение стало самым популярным в американском AppStoreОб этом говорится в пресс-релизе компании.

«Наша цель – найти баланс между безопасностью и автономией для подростков, поскольку мы работаем над созданием безопасного и благоприятного места для самовыражения», – говорится в сообщении.

В соцсети напомнили, что ранее обновили инструмент Family Pairing, который позволяет родителям связать свою учетную запись с учетной записью своего ребенка. Теперь же его расширили, добавив ряд дополнительных функций.

Обновления позволят родителям:

  • запретить ребенку искать видеоролики, пользователей, хэштеги или музыку;
  • решить, кто может комментировать видео ребенка (все пользователи или только подписчики);
  • определить, кто может видеть аккаунт;
  • ограничить другим пользователям возможность видеть видео, которые понравились ребенку.

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Автор: Катерина Шварц