Социальная сеть коротких видео TikTok расширила функции родительского контроля, которые призваны обезопасить детей от нежелательного контента.
Читайте такжеСозданное украинцами приложение стало самым популярным в американском AppStoreОб этом говорится в пресс-релизе компании.
«Наша цель – найти баланс между безопасностью и автономией для подростков, поскольку мы работаем над созданием безопасного и благоприятного места для самовыражения», – говорится в сообщении.
В соцсети напомнили, что ранее обновили инструмент Family Pairing, который позволяет родителям связать свою учетную запись с учетной записью своего ребенка. Теперь же его расширили, добавив ряд дополнительных функций.
Обновления позволят родителям:
- запретить ребенку искать видеоролики, пользователей, хэштеги или музыку;
- решить, кто может комментировать видео ребенка (все пользователи или только подписчики);
- определить, кто может видеть аккаунт;
- ограничить другим пользователям возможность видеть видео, которые понравились ребенку.
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