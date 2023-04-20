После достижения высоты в 38 км Starship вошел в неконтролируемое вращение и взорвался.

Тестовая миссия SpaceX по запуску космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy (самой большой в истории) окончилась неудачей: через несколько минут после старта на высоте около 40 километров ракета и корабль взорвались в момент отделения.

Это была вторая попытка SpaceX вывести на орбиту космический корабль с площадки в Техасе, с нового частного космодрома в Бока-Чика. Первую попытку отменили за девять минут до старта 17 апреля. Тогда возникли проблемы с клапаном давления.

В официальной трансляции Space X ситуацию назвали "неконтролируемым рассоединением".

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План полета предусматривал, что Super Heavy совершит жесткую посадку в Мексиканском заливе примерно через восемь минут после взлета, до этого поднявшись на высоту в 234 км. Верхняя ступень Starship тем временем сделает частичный круг вокруг Земли и упадет в Тихом океане у Гавайев примерно через 90 минут после старта.

Ни людей, ни спутников на борту не было в этом дебютном запуске.

В SpaceX заявили, что работа над Starship продолжится, возникшие проблемы будут исследованы. В компании испытания резюмировали так:

"Starship подвергся быстрой незапланированной разборке перед разделением ступеней. Команды будут продолжать анализировать данные и работать над нашим следующим летным испытанием. В таком тесте успех зависит от того, что мы узнаем, и сегодняшний тест поможет нам повысить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной"

Starship - что это

Starship — самая мощная ракета в мире, её Илон Маск планирует использовать в будущем для полётов на Луну и Марс.

Эта ракета предназначена для полного и быстрого повторного использования. Она сможет совершать несколько рейсов в день, доставляя на орбиту людей или грузы.

Сам Маск рассчитывает, что ракета Starship полностью перевернет индустрию ракетостроения и освоения космоса, а также поможет открыть космические путешествия для обычных людей.

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