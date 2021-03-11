Пожар в дата-центре в Страсбурге оставил транспорт Львова без GPS-связи.

Во французском Страсбурге сгорел дата-центр одного из самых крупных европейских провайдеров OVH.

Пожар начался в среду, 10 марта, после полуночи, поэтому никто из сотрудников не пострадал, однако уничтожена информация с серверов центра.

Читайте такжеТысячи почтовых серверов оказались под угрозой из-за уязвимости в Microsoft ExchangeПо данным Reuters, пожар привел к нарушению работы миллионов веб-сайтов, затронув порталы правительственных учреждений, банки, магазины, новостные веб-сайты и уничтожив часть веб-пространства с французским доменом .FR.

Среди прочего Центр Помпиду, один из самых известных арт-комплексов Франции, заявил, что его веб-сайт не работает. Криптовалютная биржа Deribit сообщила, что ее блог не работает, но торговые операции не пострадали. Бесплатный шахматный сервер Lichess утверждает, что потерял 24-часовую историю игр, а новостное агентство eeNews Europe сообщило, что его веб-сайты недоступны.

Пострадали и онлайн-ресурсы в Украине. В частности, как рассказал на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, не работают GPS-трекеры в коммунальном транспорте города.

«Сегодня невозможно отследить общественный транспорт Львова в специальных приложениях или картах. Почему? Дело в том, что ночью произошел пожар в дата-центре SBG1 в Страсбурге. Компания, которая обеспечивает передачу данных, делает все необходимое, чтобы восстановить связь», — сообщил городской голова.

В компании-провайдере сгоревшего дата-центра говорят, что на возобновление его работы понадобится несколько недель.

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Автор: Катерина Комолова