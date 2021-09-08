В апреле китайцы показали прототип первого авто на электротяге, оборудованный фирменной техникой.

В сети появились рендеры первого серийного электроавтомобиля Xiaomi M1.

Сгенерированные на слухах изображения вероятного дизайна электрокара на форуме компании разместил авторитетный участник сообщества Мо Фей, пишет GizChina.

Внешне Xiaomi M1 напоминает электрокары Tesla; имеет обтекаемый дизайн багажника, на колесах – уникальная фактура.

Работать такой автомобиль будет, по словам Фея, на операционной системе MIUI For Car, что обеспечит интеллектуальное управление, автоматическое помощное вождение.

Также предусмотрены голосовой помощник Xiao Ai, большой голографический центральный экран управления и аккумулятор на 1000 км автономной работы.

Издание отмечает, что эти изображения – пока только "воображение" Мо Фея, и что другие пользователи, вероятно, изложат свое видение китайского электрокара.

О выходе на рынок смарт-электрокаров гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь объявил в марте 2021 года. В компании заявили, что инвестируют в разработку 10 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.

В апреле китайцы показали прототип первого авто на электротяге, оборудованный фирменной техникой.

Цзюнь назвал будущие авто Xiaomi "последним крупным бизнес-проектом его жизни" и отметил, что ради продвижения электрокаров на рынок даже готов пожертвовать своей репутацией.

1 сентября Xiaomi официально объявила о завершении регистрации бренда Xiaomi Motors как отдельной компании с уставным капиталом в 1,55 миллиарда долларов.

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Автор: Яна Ставская