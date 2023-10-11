Исследование выявило в грунте Амазонки признаки доколумбовой человеческой деятельности, что само по себе не должно вызывать большого удивления. Но что шокирует, так это масштаб поселений.

Ученые предполагают, что под слоем земли лесов Амазонки скрыты следы человеческой жизнедеятельности.

Так, большая группа ученых из Бразилии изучила признаки земляных валов, обнаруженных на данных LIDAR площадью 5315 кв км, пишет Sciencealert.

LIDAR - это световая радиолокационная система, которая использует синхронизацию лазерных вспышек, чтобы заглянуть сквозь слои листвы, почвы и составить карту изменений в структурах, потенциально раскрывая человеческое присутствие.

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То, что это это исследование выявило в грунте Амазонки признаки доколумбовой человеческой деятельности само по себе не должно вызывать большого удивления. Но что шокирует, так это масштаб поселений. За одно исследование команда ученых обнаружила 24 ранее неопознанных поселений, форма и расположение которых явно указывают на архитектурное происхождение.

"Мы обнаружили укрепленную деревню на юге Амазонии, оборонительные и церемониальные объекты на юго-западе Амазонии, коронованные горы и мегалитические сооружения на Гвианском щите, а также речные объекты в поймах центральной Амазонии", - раскрыла детали о находках исследовательская группа.

На юге Амазонки в регионе, который, как полагают, когда-то был домом для десятков тысяч людей, были обнаружены признаки города, соединенного сетью дорог, которые могли конкурировать с дорогами в классической Европе.

На юго-западе исследователи обнаружили странные геометрические мотивы, сделанные из земли вдали от каких-либо заметных дорог. Кроме того, ученым удалось выяснить, что тогдашние люди разбивали сады фруктовых и ореховых деревьев.

Экстраполируя распространение потенциальных земляных работ по всей Амазонке, можно сказать, что где-то от 10 тыс. до 24 тыс. построек все еще могут быть скрыты под столетиями опавших листьев, отложений и зарослей леса.

Это говорит о том, что более 90% человеческой истории Амазонки еще предстоит раскрыть, не говоря уже о том, чтобы проанализировать.

Другие находки в Амазонке

В джунглях Амазонки нашли тело горбатого кита. Неожиданная находка озадачила биологов - они выдвинули различные версии о том, как кит оказался в 15 м от берега.

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