Человеческий глаз не способен их зафиксировать, как и смартфоны.

Ученые Главной астрономической обсерватории НАН Украины утверждают, что неоднократно видели неопознанные летательные объекты (НЛО) над Киевом. Их множество.

О своих наблюдениях ученые написали в статье, внимание на которую обратило издание VICE.

Исследователи наблюдали на НЛО с помощью двух станций для наблюдений за метеорами. Одна из них расположена в Киеве, а вторая - в селе Винаровка.

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Темой НЛО украинские исследователи заинтересовались на фоне роста общественного интереса к таким объектам в небе. Это произошло после того, как Пентагон признал обнаружение нерукотворных летательных объектов, которые могут представлять опасность для человечества.

"Мы видим их всюду. Мы видим большое количество объектов, природа которых непонятна", - пишут ученые.

По оценкам ученых, размер объектов над Киевом составлял от 3 до 12 метров, а скорость — до 15 км/с.

Ученые разработали специальную методику наблюдения для выявления и оценки характеристик неопознанными воздушными явлениями (НВЯ), или НЛО. Следовательно, различают два типа НВЯ: космики (Cosmics) и фантомы (Phantoms).

Фантомы и космики чрезвычайно быстры, поэтому сфотографировать их практически невозможно. Иногда НЛО движутся группами.

"Глаз не фиксирует явления, длящиеся менее одной десятой секунды. Чтобы распознать событие, требуется четыре десятых секунды. Обычные фото- и видеозаписи также не зафиксируют НЛО. Для их обнаружения требуется тонкая настройка оборудования", - пояснили ученые.

В конце концов, украинские ученые не выдвигают гипотез относительно того, чем обусловлено появление НЛО над украинской столицей, а просто сообщают о зафиксированных фактах.

В апреле 2020 года Министерство обороны США опубликовало видео с НЛО, снятое Военно-воздушными силами США. В эфире телеканала CBS News два пилота ВВС обсуждали, что видели в Тихом океане объект, который, казалось, отражал их движения.

Один пилот описал это как "маленький белый объект, похожий на крестики-нолики", имея в виду удлиненные белые мятные конфеты: "И это именно то, на что он был похож, за исключением того, что двигался очень быстро и хаотично. И мы не могли предсказать, в какую сторону он повернется, или как он будет маневрировать. У него не было видимых следов дыма или двигателя. Не было никаких видимых признаков управления полетом, чтобы маневрировать так, как он это дела".

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