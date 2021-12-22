Исследователи пришли к выводу, что эта находка самая древняя и самая большая из обнаруженных ранее.

В Англии на местном пляже Нортумберленд, недалеко от городка Ньюкасл, случайно обнаружили окаменелые останки гигантской многоножки размером с машину.

Результаты анализа останков опубликовали в Journal of the Geological Society.

По данным ученых, это существо было около 2,7 метра в длину и весило около 50 килограммов.

Ученые пришли к выводу, что эта находка самая древняя и самая большая из обнаруженных ранее. Останки обнаружили еще в 2018 году. С тех пор продолжались исследования.

Читайте такжеУченые создали мини-мозг в чашке Петри и научили его играть в теннис (видео)Отмечается, что это только третья подобная находка. Предыдущие две из Германии и намного меньше нового образца. Исследователям понадобилось четыре человека, чтобы поднять его.

После всех исследований окаменелость выставят на всеобщее обозрение в Кембриджском музее Седжвик.

Ранее сообщалось, как в Австралии обнаружили первый вид многоножки с более чем 1000 лапок. Представителя нового вида Eumillipes persephone, названного в честь греческой богини, владычицы подземного мира Персефоны, ученые насчитали 1306 конечностей.

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