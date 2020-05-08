В Сингапуре робот-пес разгоняет толпы в парках для профилактики COVID-19 (фото)

Машина вежливо просит людей держаться подальше друг от друга, хотя в стране за нарушение правил карантина могут и в тюрьму бросить.

Не превышая полномочий, робот-пес, привлеченный властями Сингапура для сокращения распространения коронавируса в городе-государстве, вежливо просит бегунов и велосипедистов держать дистанцию между собой.

Четвероногая машина дистанционного управления построена компанией Boston Dynamics. Ее впервые запустили в центральном парке Сингапура сегодня в рамках двухнедельных испытаний, во время которых она вместе с другим роботом будет патрулировать зеленые зоны города во время карантина, - пишет Reuters.

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"Давайте сделаем Сингапур здоровым", - говорит желто-черный робот-пес по кличке SPOT на английском языке, разгуливая по парку.

"Ради вашей же безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, приддерживайтесь минимум метра дистанции. Спасибо!" - добавляет машина женским голосом.

Несмотря на всю вежливость, за нарушение жестких правил карантина в Сингапуре придется заплатить немалый штаф или же можно даже попасть в тюрьму. В городе-государстве с 5,7 миллионами жителей было зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения. И это один из самых высоких показателей в Азии. От болезни пострадали в основном рабочие-мигранты, которые часто живут в переполненных общежитиях в районах, которые туристы почти не посещают.

Согласно правилам карантина, которые будут действовать до июня, граждане могут оставлять свои дома только по острой необходимости, например, чтобы купить продукты. И при этом, они должны все время носить маски в общественных местах. Заниматься спортом на улице можно, но нужно делать это по одному.

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Другой робот в форме маленькой машины говорит сингапурцам, чтобы "не шатались без дела" и напоминает, что "сборы запрещены". Правительственные агентства по вопросам технологий и кибер-безопасности Сингапура, объяснили, что привлекли робота Boston Dynamics потому, что он лучше бегает по почвах в парках и садах.

Кроме того, что SPOT способен предупреждать людей о мерах безопасности, он также оснащен камерами и аналитическими инструментами для подсчета количества людей в парке. Власть Сингапура уверяет, что эти камеры не будут следить за отдельными людьми или регистрировать личные данные.