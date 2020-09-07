Лошади Пржевальского — не единственный вид, который компания пытается возродить с помощью биотехнологий. Сейчас группа ученых работает над клонированием шести животных, в том числе шерстистого мамонта, который вымер 4 тыс. лет назад.

Жеребенок родился в августе в ветеринарной клинике Техаса. Его клонировали из ДНК коня Пржевальского, которая была заморожена в зоопарке Сан-Диего в 1980 году.

Генетический материал ученые взяли из биобанка в Сан-Диего: образцы принадлежали жеребцу, который родился в 1975 году в Великобритании и с 1978 по 1988 год жил в США. Его ДНК хранили 40 лет — и теперь использовали в клонировании, передает naked-science.

Читайте такжеВ Новой Зеландии ученые вывели коз с противораковым молокомВо время эксперимента исследователи сотрудничали с обществом охраны дикой природы Revive & Restore и ViaGen Equine — компанией, которая клонирует лошадей и домашних животных.

«Мы работали с лучшими научными умами и использовали драгоценный генетический материал, хранившийся в нашем биобанке», - рассказал Пол А. Барибо, президент зоопарка.

Жеребенка, родившегося в результате клонирования, назвали Куртом, в честь доктора Курта Бениршке, основателя программы исследований в области охраны природы в зоопарке и международного биобанка San Diego Zoo Global (SDZG) Frozen Zoo, который с 1975 года собирает и сохраняет генетический материал исчезающих животных.

«Этот жеребенок станет одной из самых важных особей своего вида», — отметил Боб Вейзе, главный специалист по биологическим наукам в зоопарке Сан-Диего.

Ученые считают, что он поможет восстановить популяцию. Детеныш родился полностью здоровым и в будущем сможет дать потомство.

«Он брыкается и старается отбиваться, когда кто-то нарушает его личное пространство, — рассказал Шон Уокер, главный научный сотрудник ViaGen Equine. — А еще он постоянно требует, чтобы его кормила суррогатная мать». Скоро жеребенка переведут в сафари-парк в Сан-Диего, чтобы он научился жить в стаде.

«Передовые репродуктивные технологии, включая клонирование, спасут некоторые виды, и позволят нам восстановить генетическое разнообразие, которое в противном случае может быть утрачено», — заявил Райан Фелан, исполнительный директор Revive & Restore.

Лошади Пржевальского — не единственный вид, который компания пытается возродить с помощью биотехнологий. Сейчас группа работает над клонированием шести животных, в том числе шерстистого мамонта, который вымер 4 тыс. лет назад.

Специалисты зоопарка Сан-Диего уверены, что их успех в будущем обеспечит генетическое разнообразие, необходимое для выживания лошадей Пржевальского.

Лошади Пржевальского:

Лошади Пржевальского — находящиеся под угрозой исчезновения животные, которые обитали в Монголии.

Последний раз в дикой природе их видели в 1969 году.

Исследования и программы разведения помогли сохранить их в неволе. Почти все ныне живущие представители — потомки 12 особей, которые когда-то родились в степях.

В Украине лошади Пржевальского водятся в Чернобыльской зоне.

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Автор: УНИАН