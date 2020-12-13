По данным СМИ, за атакой стоит кибергруппировка, которую поддерживает неназванное иностранное правительство.

Хакеры взломали систему Министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По их данным, за атакой стоит кибергруппировка, которую поддерживает неназванное иностранное правительство. Отмечается, что американское правительство уже получило сообщение об инциденте.

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"Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

В связи со взломом государственного ведомства было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме.

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Автор: Денис Прядко